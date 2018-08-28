В Москве успешно проводят операции по эндопротезированию

Новый подход к лечению москвичей старшего поколения применяют в столице. Раньше при сложных заболеваниях суставов пожилым пациентам чаще всего выписывали обезболивающие лекарства и поддерживающую терапию, и только в крайнем случае ставили протезы. Теперь современные медицинские технологии убедительно доказывают, что возраст для пожилых пациентов, котором поставили сложные диагнозы, не проблема.

Первое эндопротезирование Надежде Ивановне сделали еще 14 лет назад. А в прошлом году врачи постановили: протез пора заменить. Госпиталь ветеранов - одно из немногих московских медучреждений, где проводят подобные повторные операции, передает "ТВ Центр".

Костыли и палки давно пылятся в углу, а в свои 72 Надежда Ивановна не то что ходить - бегать готова. Похожую операцию перенёс и ветеран Афанасий Дмитриевич. В годы войны прошёл пол Европы, закончил войну уже в Германии. Признаётся: для него и сейчас это не расстояние.

Ортопедическое отделение - одно из самых лучших в госпитале. Если раньше артроз лечили, в основном, консервативно - выписывали лекарства до тех пор, пока сустав окончательно не выйдет из строя. Протез ставили в крайнем случае. То сегодня появились современные методики. Теперь можно, например, покрыть поврежденный сустав специальным материалом, поверх которого вырастает свой собственный новый хрящ. Впрочем, от традиционного эндопротезирования тоже не отказываются.

"Хирурги делают операции либо для того чтобы спасти жизнь человека, либо для того чтобы повысить качество этой жизни. Вот наша задача - повышение качества жизни", - рассказал заведующий ортопедическим отделением Анатолий Якушин.

Новый сустав должен прослужить как минимум лет 15. Операция длится около часа и спустя 3 дня после хирургического вмешательства пациентка уже сможет самостоятельно вставать. Разумеется, сначала под присмотром медсестёр. К ним здесь, кстати, особые требования, ведь ухаживать приходится в основном за возрастными пациентами.

"Старики часто падают, они плохо видят, плохо слышат. Часть из них нуждаются в сопровождении, часть сами работают, сами за собой ухаживают. Вот это весь комплекс проблем, которые касаются лиц пожилого возраста. У нас в прошлом году около 17-18 больных лежали, которые вообще старше 100 лет", - отметил главный врач госпиталя Олег Румянцев.

А это, уверены медики, прямое подтверждение того, что средний возраст жизни москвичей повысился. Специально для пожилых пациентов в госпитале недавно открыли гериатрическое отделение, где лечат не одну конкретную болезнь, а ставят комплексный диагноз. Со временем методику должны перенять и другие столичные клиники.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".