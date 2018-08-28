Москва готовится к фестивалю "Цветочный джем"

Москва готовится к открытию фестиваля ландшафтного дизайна "Цветочный джем". Улицы и площади города украсят цветущие сады, для создания которых используют 4 миллиона живых растений. А центральную площадку фестиваля - прямо у стен Кремля - украсят четыре тысячи розовых кустов из Крыма.

Танец грациозных и гибких растений - вокруг Майи Плисецкой. В сквере, который носит имя великой балерины, британский дизайнер Джеймс Бассон создаёт сад "Кармен" - в честь ее самой знаменитой роли. Высокие травы и цветы напоминают стройную фигуру танцовщицы. Болеро, хабанера или адажио - всё зависит от порывов ветра. Линии повторяются и в металлических конструкциях.

Знаменитый британский дизайнер ни разу не был на балетном спектакле. Но полгода изучал видеозаписи, анализировал движения, и, наконец, в Москве впервые пошёл на балет. И решение было найдено. Он пересадил и развернул растения в разных направлениях - чтобы передать динамику движений. Энергию и ритм подчёркивает и цветовое решении сада. Черный и красный – цвета Кармен. Среди свежих, молодых растений – увядающие цветы и листья. И в этом – особая философия.

"Майя Плисецкая и в старости оставалась очень красивой, и это происходит со многими растениями: мы не переживаем, если цветы увядают, потому что это тоже красиво. Красота - это не про молодость, красота - это про жизнь!" – говорит Джеймс Бассон.

Тишина, свежий ветер и даже бабочки. Как и в природе, цветы и травы растут вперемешку. Но все это - в самом центре Москвы. Возможно, сад удастся сохранить – многолетние растения могут пережить зиму. Проект Джеймс Бассон создал специально к фестивалю "Цветочный джем", где дизайнер выступает председателем жюри конкурса. Его коллега - лучший ландшафтный дизайнер 2016-го года по версии Американской ассоциации Керри Престон.

На Манежной площади она представляет свое видение России. Почти семь тысяч растений, около 30 разных видов, всё это - сад под названием "Ботаническая вакханалия". Для Керри цвет России, как и главной площади – красный.

Выставочные сады фестиваля "Цветочный джем" в Москве можно будет увидеть с 30 августа по 9 сентября. А для любителей тоже будет конкурс - на специальных площадках все желающие смогут создать свои цветочные композиции.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".