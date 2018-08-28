В Чили более 300 человек отравились из-за токсичного облака

В Чили количество отравившихся газами из токсичного облака превысило 300 человек. Двое госпитализированы. По предварительным данным, облако возникло из-за ядовитых выбросов в атмосферу.

В Чили 301 человек отравился газами токсичного облака, из них двое госпитализированы передает РИА Новости.

Отравления зафиксированы в коммунах Кинтеро и Пучункави. В связи с чрезвычайной экологической ситуацией в регионе введен "желтый уровень опасности". Занятия в местных школах отменены.

По предварительным данным, облако возникло из-за ядовитых выбросов в атмосферу. В его составе обнаружили три токсичных газа - хлороформ, нитробензол и изобутан. Расследование продолжается.