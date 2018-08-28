Подмосковный пенсионер изобрел новый вид гиперзвуковых ракет

Пенсионер из Подмосковья запатентовал новую крылатую ракеты-экранолет. Она способна уничтожать корабли, а по характеристикам превосходит американский "Томагавк".

Инженер из подмосковного города Щелково изобрел крылатую ракету-экранолет, уничтожающую корабли. Как сообщает "Русская планета", разработку запатентовал бывший сотрудник НПП "Пульсар" Дмитрий Кожевников.

Изобретение относится к крылатым ракетам большой дальности и по своим характеристикам превосходит существующие аналоги. В частности, конструкция будет лететь намного дальше и с более высокой скоростью, чем американская ракета "Томагавк".