За проезд в московских автобусах разрешат платить банковской картой

С 1 сентября проезд в наземном транспорте Москвы можно будет оплатить банковскими картами и смартфонами с функцией бесконтактного платежа. Для этого власти столицы приобрели шесть тысяч новых валидаторов.

Столичные власти закупили шесть тысяч валидаторов нового типа для оплаты проезда в наземном транспорте, сообщает сайт мэра Москвы.

Их установят взамен турникетов, которые должны полностью демонтировать к 1 сентября. Новые устройства смогут принимать оплату с карты "Тройка", билета "Единый", с банковских карт, со смартфонов с функцией бесконтактного платежа PayPass, PayWave.

По информации мэрии, новые турникеты позволят сократить время посадки пассажиров с пяти минут до 30 секунд, а время проезда по маршруту сократилось от 5% до 20%.