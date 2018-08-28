Telegram согласился выдавать данные подозреваемых в терроризме

Мессенджер Telegram изменил политику конфиденциальности. Теперь, по запросу суда, спецслужбам могут быть переданы ip-адрес и номер телефона подозреваемого в терроризме. Адвокат Павла Дурова подчеркнул, что речи о передаче ключей шифрования переписки не идет.

Мессенджер Telegram изменил политику конфиденциальности. Об этом говорится в соответствующем разделе на сайте мессенджера.

"В случае, если Telegram получит распоряжение суда, подтверждающее, что вы подозреваетесь в террористической деятельности, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам. Пока таких случаев не было. Когда подобное произойдет, это будет отражено в публикуемом каждые полгода отчете по прозрачности", - говорится в политике конфиденциальности.

Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Павла Чикова, главу правозащитной группы "Агора", представляющей компанию в судах, речи о передаче переписки не идет. Он подчеркнул, что ключи шифрования спецслужбам предоставляться не будут.

"Речь идет не о переписке, что важно. Речь идет о предоставлении сведений об ip-адресе и телефоне", - подчеркнул он.

Тем временем замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что вопрос о разблокировке мессенджера будет рассматриваться только в случае передачи спецслужбам ключей шифрования.

"Только если будет выполнено требование ФСБ и решение суда, мы, соответственно, будем рассматривать вопрос об исключении Telegram из-под блокировки", - сказал он.

Роскомнадзор 6 апреля 2018 года подал иск о блокировке Telegram в связи с тем, что мессенджер не предоставил ФСБ ключи для дешифровки сообщений. 13 апреля Таганский суд удовлетворил требование ведомства и вынес решение о блокировке ресурса на территории России. По решению суда Роскомнадзор начал блокировать Telegram с 16 апреля.