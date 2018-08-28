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Температура воздуха в Москве 28 августа превысит 31 градус

13:56
  • вторник
  • 28 августа 2018

До 31 градуса тепла ожидается в Москве с 13:00 до 18:00 вторника, 28 августа. МЧС рекомендует гражданам избегать перегрева на солнце и пить больше воды.

В Москве температура воздуха 28 августа достигнет отметки в 30-31 градуса. Такая ситуация прогнозируется во вторник с 13:00 до 18:00, сообщает главное управление МЧС по столице, передает Агентство "Москва".

В связи с этим МЧС рекомендует гражданам быть осторожными и внимательными, а также избегать перегрева на солнце и пить больше воды.

Таким образом, климатическая норма будет превышена примерно на десять градусов.

В связи с жарой пассажирам на семи станциях Московского центрального кольца (МЦК) начали раздавать воду.

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