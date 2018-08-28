В НАТО заподозрили Россию в подготовке к масштабному конфликту

​НАТО проследит за учениями "Восток-2018" в России. Военные атташе стран альянса в Москве уже были приглашены для добровольного наблюдения за учениями. Это предложение рассматривается. Кроме того, в НАТО считают, что учения демонстрируют сфокусированность России на подготовке сил к масштабному конфликту.

Учения "Восток-2018" в России демонстрируют сфокусированность Москвы на подготовке сил к масштабному конфликту, считают в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это вписывается в ту картину, которую мы наблюдали в течение некоторого времени: более напористая Россия, значительно увеличивающая свой оборонный бюджет и свое военное присутствие", - заявил представитель пресс-службы альянса Дилан Уайт.

Кроме того, НАТО будет следить за маневрами.

"Россия и НАТО провели друг для друга брифинги по военным учениям на заседании Совета Россия-НАТО в мае. В ходе этой встречи Россия проинформировала об учениях "Восток-2018" и отметила, что они будут больше, чем "Восток-2014". Мы регулярно следим за российскими учениями. То же самое мы делаем с "Востоком-2018", - подчеркнул Уайт.

По его словам, военные атташе стран альянса в Москве были приглашены для добровольного наблюдения за учениями. Это предложение рассматривается.

Ранее Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс отмечает, что расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".

Во вторник глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил о грядущих учениях "Восток-2018". Он подчеркнул, что маневров такого масштаба не было в России с 1981 года. В них, в частности, будут задействованы более тысячи летательных аппаратов и почти 300 тысяч военнослужащих.