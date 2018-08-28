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Путин выступит с телеобращением к россиянам 29 августа в 12:00

18:05
  • вторник
  • 28 августа 2018

Владимир Путин в среду, 29 августа, напрямую обратится к гражданам России по вопросу пенсионной реформы. Президент подробно проанализирует и изложит свою точку зрения, учитывая важность темы. Канал "ТВ Центр" в прямом эфире покажет обращение Путина. Начало — в 12:00 по московскому времени.

Президент России Владимир Путин 29 августа обратится к гражданам России. Глава государства подробно выскажет свою точку зрения по вопросу пенсионной реформы, передает TVC.RU.

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, формат видеобращения выбран в связи с резонансом этом темы.

"Учитывая те отклики, которые имеются, учитывая дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных инициатив, и, принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения. Этот вопрос чрезвычайно актуален", - сказал Песков.

О своем намерении напрямую обратиться к россиянам Владимир Путин рассказал во вторник на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске. Президент подчеркнул, что реформа пенсионной системы должна быть всесторонне просчитана, чтобы изменения обеспечили достойное качество жизни и защитили будущие поколения.

Законопроект о реформе пенсионного законодательства вызвал широкий резонанс в обществе. Документ предполагает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию — до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году.

Смотрите обращение Владимира Путина в прямом эфире канала "ТВ Центр". Начало — в 12:00 по московскому времени.

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