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В Германии появился золотой Эрдоган

14:30
  • вторник
  • 28 августа 2018

В Германии появился четырехметровая золотая статуя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ее установили в рамках фестиваля Wiesbaden Biennale, известного скандальными инсталляциями.

В немецком городе Висбаден появилась четырехметровая золотая статуя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает РИА Новости.

Ее установили на площади Единства в ночь на 28 августа в рамках фестиваля Wiesbaden Biennale, известного скандальными инсталляциями. Местные власти решили не препятствовать появлению золотого Эрдогана, чтобы не наступать на свободу самовыражения.

Статуя вызвала большой интерес. Противники Эрдогана сделали несколько нецензурных надписей. Полиции известно о случившемся, она проследит за дальнейшим развитием событий.

Фестиваль в Висбадене проходит с 23 августа по 2 сентября. В этом году он проходит под лозунгом "Плохие новости".

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