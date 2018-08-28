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Трамп раскритиковал поисковик Google из-за фейковых новостей

14:31
  • вторник
  • 28 августа 2018

Дональд Трамп обвинил Google в том, что компания через свой поисковик "отражает только точку зрения и освещение событий фейковыми СМИ". Он подчеркнул, что Google фальсифицирует результаты выдачи, чтобы навредить репутации самого главы Белого дома и его администрации.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь обратился к теме фейковых новостей - на этот раз глава Белого дома подверг критике поисковую систему компании Google. Слова Трампа приводит "Интерфакс".

"Результаты поиска Google по запросу "Trump News" отражают только точку зрения и освещение событий фейковыми СМИ. Другими словами, они их фальсифицируют так, чтобы почти все истории и новости были плохими для меня и других", - написал американский лидер у себя в Twitter.

Трамп также подчеркнул, что, по его мнению, Google "подавляет голоса консерваторов" и тем самым прячет "хорошую информацию".

Ранее сообщалось, что Трамп запретил публиковать заявление в память о сенаторе Джоне Маккейне, который скончался накануне. В Белом доме намеревались напомнить общественности о его военных заслугах и охарактеризовать как героя.

16 августа глава Белого дома заявил, что публикующие фальшивые новости СМИ являются "партией оппозиции", но власти США побеждают в борьбе с ними. До этого в Штатах прошла массовая акция средств массовой информации против критики и нападок со стороны Трампа.

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