Индия намерена заместить поставки американских товаров в Китай на фоне пошлин

Правительство Индии хочет заместить поставки из США в Китай своим экспортом. Уже составлен соответствующий перечень из 40 товаров, он может пополниться еще 80 пунктами. Министерствам и ведомствам Индии поручено повысить производство в соответствующих отраслях.

Как сообщает агентство Bloomberg, власти Индии планируют своим экспортом заместить поставки из Соединенных Штатов в Китай и уже составили соответствующий перечень из более чем 40 видов продукции. Информацию передает "Интерфакс".

Отмечается, что в список, попали, в частности, табак, виноград и хлопковый пух. Рассматривается возможность пополнения перечня еще 80 видами товаров. Министерствам и ведомствам Индии поручено повысить производство в соответствующих отраслях.

В настоящее время КНР остается крупнейшим торговым партнером Индии, вместе с тем индийский дефицит в торговле с Китаем составляет 63 миллиарда долларов, но в Дели рассматривают новую программу экспорта как возможность сократить этот разрыв.

23 августа Китай официально ввел ответные пошлины в 25 процентов на американский импорт общей стоимостью 16 миллиардов долларов. До этого власти США опубликовали список из 279 наименований китайских товаров, которые начали облагать пошлинами с 23 августа.