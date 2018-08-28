Суд заочно арестовал экс-главу "Трансаэро" Бурдина

Мещанский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора "Трансаэро" Александра Бурдина. Его обвиняют в невыплате зарплаты сотрудникам авиакомпании в течение более двух месяцев, а также в растрате и злоупотреблении полномочиями. Подозреваемый объявлен в международный розыск.

Бывший генеральный директор "Трансаэро" Александр Бурдин заочно арестован Мещанским судом Москвы по обвинению в невыплате зарплаты сотрудникам авиакомпании в течение более двух месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

В суде также отметили, что, помимо невыплаты зарплаты, Бурдину вменяются растрата и злоупотребление полномочиями.

Мера пресечения будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции Бурдина на территорию России. Обвиняемый объявлен в международный розыск.

В сентябре 2017 года суд официально признал "Трансаэро" банкротом. До этого стало известно, что компания не может погасить долг в размере 250 миллиардов рублей по обязательствам перед лизинговыми компаниями, аэропортами и топливно-заправочными компаниями. Бурдин был гендиректором "Трансаэро" с конца 2015-го до сентября 2017 года.