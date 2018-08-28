Матвиенко сообщила о строительстве пяти русских школ в Таджикистане

В Таджикистане построят пять школ с обучением на русском языке на 1200 мест каждая. Об этом рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она также отметила, что сейчас в 96 странах мира уже функционируют 2,5 тысячи русских школ.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о планах по строительству в Таджикистане пяти школ с обучением на русском языке. Ее слова приводит ТАСС.

"Уже имеются договоренности о строительстве в Таджикистане пяти новых школ на 1200 мест каждая. Мы уверены, что они станут одними из лучших центров российского образования и культуры за рубежом", - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

Она добавила, что в настоящее время в 96 странах мира уже функционируют две с половиной тысячи русских школ.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил контроль за подготовкой общеобразовательных учреждений к новому учебному году. Было выдано более 16 тысяч предписаний о проведении в школах ремонта различных систем и о благоустройстве территорий. По итогам проверок 89 процентов школ было вынесено около 25 тысяч постановлений об административном наказании с общим штрафом на 195 миллионов рублей.