Постпред Украины при ООН анонсировал "неприятные сюрпризы" для России

Украинская делегация готовит "несколько очень неприятных сюрпризов" для России к заседанию Генассамблеи ООН. Об этом заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко. Инициативы будут касаться Крыма и Донбасса, отметил он, не раскрыв деталей.

Украина готовит ряд антироссийских инициатив к заседанию Генассамблеи (ГА) ООН. В сентябре их представит президент страны Петр Порошенко, передает ТАСС.

"Мы готовим несколько инициатив на ГА. Не могу раскрывать их все, так как наш мощный восточный сосед только этого и ждет. Их ждет несколько очень неприятных сюрпризов", - заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

Подробности постпред не привел, ограничившись тем, что инициативы будут касаться Крыма и Донбасса. Кроме того, Киев готовит новую резолюцию по Крыму, сообщил Ельченко.

73-я ГА ООН откроется 18 сентября. Порошенко, как ожидается, выступит на заседании 26 сентября.

В декабре 2017 года ГА ООН проголосовала за резолюцию, которая осудила "временную оккупацию Россией части территории Украины". В документе речь идет о том, что правительство России незаконно установило свои законы и юрисдикции в Крыму и Севастополе. Россия в документе названа "оккупирующей державой". Текст резолюции предложила украинская делегация в соавторстве с 30 странами.