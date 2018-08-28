Дуров: новая политика конфиденциальности Telegram не касается России

Telegram не будет отвечать на обращения российских спецслужб, новая политика конфиденциальности не касается России. Кроме того, она вряд ли приведет к разблокировке мессенджера, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

Изменения политики конфиденциальности Telegram были необходимы для соблюдения нового европейского законодательства о защите данных, об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

28 августа мессенджер изменил политику конфиденциальности. Теперь, по запросу суда, спецслужбам могут быть переданы ip-адрес и номер телефона подозреваемого в терроризме, но не переписка.

Дуров сообщил, что новые правила не касаются России. Telegram по-прежнему не будет рассматривать обращения российских властей о доступе к перепискам подозреваемых в терроризме и по другим вопросам.

"В России от Telegram требуют не номер и IP-адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное - доступ к сообщениям, причем всех пользователей. Telegram в России находится вне закона; ежедневно блокируются сотни IP-адресов в попытках пресечь доступ к сервису. В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России", - отметил Дуров.