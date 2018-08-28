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В результате беспорядков в Хемнице пострадал россиянин

15:38
  • вторник
  • 28 августа 2018

В немецком городе Хемниц в течение нескольких дней продолжались акции протеста против преступности среди мигрантов. Причиной стало убийство местного жителя выходцами из Сирии и Ирака. В результате беспорядков пострадал гражданин России. Он госпитализирован, угрозы для жизни нет.

В посольстве России в Германии сообщили, что в результате беспорядков в немецком городе Хемнице пострадал российский гражданин. Заявление дипломатического представительства цитирует ТАСС.

"В результате проведенной проверки подтвердилась информация о пострадавшем в ходе беспорядков 27 августа в Хемнице гражданине России Дмитрии М. Состояние российского гражданина оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет", - заявили в посольстве.

Там добавили, что представители генконсульства уже отправились в больницу, чтобы посетить Дмитрия М. и оказать ему необходимую помощь.

В Хемнице в ночь на 26 августа от полученных ножевых ранений скончался местный житель. Как считает следствие, на него напали два мигранта из Сирии и Ирака, их уже арестовали. После инцидента в центре города началась акция протеста против преступности среди мигрантов.  26 августа там собрались около 800 человек, в том числе представители ультраправых движений. Акция переросла в беспорядки, которые продолжились и на следующий день.

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