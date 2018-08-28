Россия созвала срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Идлибе

Совбез ООН по запросу Москвы проведет консультации из-за ситуации в сирийском Идлибе, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Срочное заседание пройдет вечером во вторник. Накануне в Минобороны России сообщили, что США готовят провокацию с применением химоружия в Идлибе и стягивают силы к Сирии для нанесения ракетного удара.

Москва запросила срочные консультации в Совбезе ООН по ситуации в сирийском Идлибе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Заседание состоится ближе к вечеру вторника, передает ТАСС.

"Мы на этом мероприятии посмотрим в глаза представителям западной "тройки" (Великобритания, США и Франция – прим. ред.) и заострим перед ними всю эту ситуацию", - сообщил замминистра.

27 августа в Минобороны России сообщили, что США готовят провокацию с применением химоружия в Идлибе и увеличивают число носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе для возможного нанесения ударов по Сирии.

"По-моему, уже всем предельно ясно, в какие игры играют наши оппоненты, в том числе из Вашингтона. Думаю, способность, которую мы проявили в последние дни вскрывать эти замыслы и их разоблачать, достаточно показательна для всех", - сказал Рябков, комментируя заявление российского оборонного ведомства.

В Пентагоне ранее опровергли информацию о подготовке удара по Сирии, назвав сообщение Минобороны России "пропагандой". Тем не менее, подобные меры могут быть предприняты, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ, отметили в США.