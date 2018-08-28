В Москве пройдет конференция ООН по космической политике

Первая конференция ООН по космической политике пройдет в Москве с 11 по 13 сентября. Там обсудят правовые и политические аспекты деятельности в космическом пространстве, а также прогрессивное развитие международного космического права. Принимающей организацией станет Роскосмос.

В Москве с 11 по 13 сентября 2018 года пройдет первая конференция ООН по космической политике. Соответствующую идею поддержало правительство страны, передает "Интерфакс".

На мероприятии обсудят правовые и политические аспекты деятельности в космическом пространстве, а также прогрессивное развитие международного космического права.

Принимающей организацией станет Роскосмос, он же осуществит материально-техническое обеспечение. Обменом письмами с соглашениями о проведении конференции займется Министерство иностранных дел.

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