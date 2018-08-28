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В Москве пройдет конференция ООН по космической политике

15:57
  • вторник
  • 28 августа 2018

Первая конференция ООН по космической политике пройдет в Москве с 11 по 13 сентября. Там обсудят правовые и политические аспекты деятельности в космическом пространстве, а также прогрессивное развитие международного космического права. Принимающей организацией станет Роскосмос.

В Москве с 11 по 13 сентября 2018 года пройдет первая конференция ООН по космической политике. Соответствующую идею поддержало правительство страны, передает "Интерфакс".

На мероприятии обсудят правовые и политические аспекты деятельности в космическом пространстве, а также прогрессивное развитие международного космического права.

Принимающей организацией станет Роскосмос, он же осуществит материально-техническое обеспечение. Обменом письмами с соглашениями о проведении конференции займется Министерство иностранных дел. 

Ранее в центре МЧС на Камчатке заявили, что за кризисными явлениями на планете могут наблюдать экипаж МКС и орбитальные спутники. Это поможет своевременно предупреждать людей об опасности природных катастроф и с большей точностью давать прогнозы. Речь, в частности, идет о цунами, вулканической активности, штормах и природных пожарах.

21 августа стало известно, что на космодроме "Восточный" началось строительство второй очереди - стартового стола для ракеты "Ангара".

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