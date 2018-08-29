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Голосование. Вы боитесь НАТО?

10:00
  • среда
  • 29 августа 2018

Тема программы "Право голоса": "Угроза НАТО". В сентябре в России пройдут крупнейшие с 1981 года военные учения "Восток-2018". В них примут участие 300 тысяч военных и более тысячи самолетов и вертолетов. В НАТО уже заявили, что это свидетельствует о подготовке России к "масштабным военным конфликтам". Учения пройдут на фоне наращивания военного присутствия Альянса вблизи российских границ. Ранее Владимир Путин предупреждал, что Россия подготовит соразмерный ответ.

 
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