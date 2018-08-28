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Меркель посетит Украину в начале ноября

16:26
  • вторник
  • 28 августа 2018

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев в начале ноября. Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко. Выступая на встрече с дипломатами во вторник, он также сообщил, что Киев вернет Крым путем переговоров.

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Киеве. Как ожидается, она состоится в начале ноября, передает "Интерфакс".
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Выступая во вторник на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений, украинский лидер отметил, что уже в первые дни нового политического сезона он дважды созванивался с Меркель.

"Безусловно, мы обсудили наши дальнейшие шаги по активизации мирного процесса по имплементации минских договоренностей, включая нормандский формат и перспективы разворачивания - и это наша ключевая задача - миротворческой миссии с мандатом Совета безопасности ООН на оккупированном Донбассе", - сказал Порошенко.

Он также пообещал, что Киев вернет Крым и неподконтрольные территории Донбасса политико-дипломатическим путем. "Будем биться, будем освобождать каждый кусочек нашей земли", - обратился украинский президент к дипломатам.

Разместить на линии соприкосновения в Донбассе миссию ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ предложил еще в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин. В Киеве заявили о необходимости размещения миссии на всей территории региона, причем не с функциями охраны наблюдателей ОБСЕ, а с целью разоружения ЛНР и ДНР.

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