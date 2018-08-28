КНДР предупредила США об угрозе срыва переговоров о денуклеаризации

Власти КНДР предупредили Вашингтон об угрозе срыва переговоров о денуклеаризации. По мнению северокорейской стороны, США не готовы пойти на значительные шаги в переговорах - в частности не желают заменить корейское соглашение о перемирии на постоянный мирный договор.

Как сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, власти КНДР передали государственному секретарю Соединенных Штатов Майку Помпео письмо с предупреждением об угрозе срыва переговоров о ядерном разоружении. Информацию приводит ТАСС.

Отмечается, что в Северной Корее недовольны поведением США, так как Вашингтон не идет на компромисс. В Пхеньяне заявляют, что если переговорный процесс все же сорвется, то ядерные исследования будут возобновлены.

Одной из причини недовольства КНДР является то, что Штаты не желают заменить корейское соглашение о перемирии на постоянный мирный договор, который потребует одобрения в Сенате США двумя третями голосов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Помпео не поедет в Северную Корею в ближайшее время, так как Вашингтон недоволен прогрессом в денуклеаризации Корейского полуострова.

23 августа портал 36 North написал со ссылкой на данные спутниковых снимков, что на главном ракетном полигоне КНДР Сохэ с 3 августа не проводятся значимые работы по демонтажу. Отмечается, что остатки ранее разобранных сооружений так никуда и не вывезли, они остаются лежать на земле.