Порошенко анонсировал разрыв Договора о дружбе с Россией

Украина готова к разрыву Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, который закреплял признание нерушимости существующих границ. Об этом объявил президент Петр Порошенко. Он подчеркнул, что документ "давно стал анахронизмом".

В ходе встречи с представителями дипломатического корпуса президент Украины Петр Порошенко рассказал о перспективах продления Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, который был подписан в мае 1997 года. Слова главы государства приводит ТАСС.

"Наконец сегодня мы подошли достаточно подготовленно и юридически защищенно к следующему шагу - прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который уже давно стал анахронизмом. Уже в ближайшее время я ожидаю от министерства иностранных дел необходимый пакет документов для начала реализации этого процесса", - заявил Порошенко.

Соответствующий документ вступил в силу в апреле 1999 года сроком на десять лет с автоматическим продлением. Стороны должны заявить о пролонгировании или расторжении договора в октябре 2018 года. В документе закрепляется признание нерушимости существующих границ, принцип стратегического партнерства, а также уважения территориальной целостности.

В апреле 2018 года Порошенко заявил, что Украина начинает процедуру выхода из учредительных органов СНГ. Глава государства тогда подчеркнул, что Киев будет настаивать на получении плана действий по членству в НАТО. Также президент объявил, что в Верховную раду будет внесен законопроект об одностороннем разрыве некоторых положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 1997 года.

27 августа Порошенко заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев в начале ноября, а также что Киев вернет Крым путем переговоров.