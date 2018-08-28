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Собянин установил бесплатный проезд в электробусах до 30 сентября

17:01
  • вторник
  • 28 августа 2018

Мэр Москвы Сергей Собянин установил бесплатный проезд в электробусах до 30 сентября 2018 года. Новые машины выйдут на маршруты уже 1 сентября. До этого первые электробусы планировали запустить 3 сентября.

Первые электробусы в Москве выйдут на маршруты 1 сентября 2018 года.  До 30 сентября проезд в них будет бесплатным, передает АГН "Москва".
Электробусы в Москве поедут раньше срока

"Принято решение не взимать плату за проезд с пассажиров электробусов в течение первого месяца после их выхода на городские маршруты", - сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

Перечень маршрутов, на которых будет действовать бесплатный проезд в электробусах, будет утвержден отдельно приказом департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее сообщалось, что электробусы поедут раньше срока. 1 сентября они отправятся по маршруту ВДНХ — Алтуфьево. До этого первые электробусы планировали запустить 3 сентября.

Как сообщил 14 августа мэр Москвы Сергей Собянин, до 2020 года Москва закупит 900 таких машин, а еще через год вообще перестанет брать дизельные автобусы.

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