Собянин отметил готовность школ к началу учебного года

Школы Москвы готовы к началу нового учебного года - туда в 2018-м отправятся более 105 тысяч первоклассников. За летние месяцы отремонтировали 2900 зданий школ и дошкольных групп. На 402 территориях 288 образовательных организаций провели благоустройство. Каждый класс укомплектовали учебниками по всем школьным предметам.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили о готовности столичных школ к началу нового учебного года, в которые уже через несколько дней пойдут более 105 тысяч первоклассников. Об этом сообщает информагентство "Москва".

Отмечается, что за лето отремонтировали 2900 зданий школ и дошкольных групп. На 402 территориях 288 образовательных организаций провели благоустройство, при этом во всех образовательных учреждениях были созданы условия для качественного питания детей.

Так, за счет бюджета Москвы бесплатно питанием обеспечены все дошкольники групп полного дня, учащиеся 1-4 классов (речь идет о завтраках), учащиеся 1-11 классов из социально незащищенных семей (завтрак и обед), а также студенты колледжей (обед).

Кроме того, каждый класс укомплектовали учебниками по всем школьным предметам. При этом в рамках проекта "Московская электронная школа" в образовательных учреждениях столицы появляется современное оборудование, в частности интерактивные панели, точки Wi-Fi, ноутбуки, серверы и программное обеспечение для использования электронных баз, например, журналов, дневников и библиотек с материалами.