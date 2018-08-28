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Неопознанный самолет пересек воздушные трассы в районе Владивостока

17:28
  • вторник
  • 28 августа 2018

Неопознанный иностранный самолет в 4:05 по Москве пересек гражданские воздушные трассы южнее Владивостока в нескольких километрах от береговой черты в точке обязательного донесения. Перехват объявлен не был, воздушное судно улетело.

В Хабаровском зональном центре Единой системы организации воздушного движения сообщили о пересечении гражданских воздушных трасс южнее Владивостока неопознанным иностранным самолетом в 04:05 по Москве. Об этом пишет ТАСС.

"Он появился в нескольких километрах от береговой черты в точке обязательного донесения. В этом месте проходят воздушные трассы для гражданских судов", - пояснили в центре.

Перехват объявлен не был, так что в результате воздушное судно просто улетело. В Восточном военном округе и в Пограничном управлении ФСБ по Приморскому краю отказались от комментариев.

В июле послу России в Эстонии вручили ноту в связи с тем, что российские самолеты якобы дважды нарушали воздушное пространство республики. Силы обороны Эстонии утверждают, что инциденты произошли 16 июля вблизи острова Вайндлоо в Финском заливе.

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