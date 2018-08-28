В Ульяновской области пропала 1 тыс. бюллетеней для выборов 9 сентября

В Ульяновской области перепечатают весь тираж бюллетеней для выборов 9 сентября. Региональная избирательная комиссия приняла такое решение после пропажи одной тысячи штук бланков.

Избирком Ульяновской области сообщил о пропаже одной тысячи бюллетеней, напечатанных для выборов 9 сентября, передает "Интерфакс". Бланков не досчитались накануне в Засвияжской избирательной комиссии №2.

"Это ровно одна пачка - 1000 штук. Возможно, она была потеряна во время транспортировки из типографии. Никакого криминала нет, разбирательство по этому поводу не затеяно", - сказал агентству представитель областного избиркома.

По его словам, было принято решение перепечатать весь тираж по территориальной группе №17 - это 31,9 тысячи штук. При печати новых бюллетеней изменят защиту, а прошлый тираж уничтожат.

9 сентября в регионе пройдут выборы в Законодательное собрание Ульяновской области.