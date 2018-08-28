ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Ульяновской области пропала 1 тыс. бюллетеней для выборов 9 сентября

17:36
  • вторник
  • 28 августа 2018

В Ульяновской области перепечатают весь тираж бюллетеней для выборов 9 сентября. Региональная избирательная комиссия приняла такое решение после пропажи одной тысячи штук бланков.

Избирком Ульяновской области сообщил о пропаже одной тысячи бюллетеней, напечатанных для выборов 9 сентября, передает "Интерфакс". Бланков не досчитались накануне в Засвияжской избирательной комиссии №2.

"Это ровно одна пачка - 1000 штук. Возможно, она была потеряна во время транспортировки из типографии. Никакого криминала нет, разбирательство по этому поводу не затеяно", - сказал агентству представитель областного избиркома.

По его словам, было принято решение перепечатать весь тираж по территориальной группе №17 - это 31,9 тысячи штук. При печати новых бюллетеней изменят защиту, а прошлый тираж уничтожат.

9 сентября в регионе пройдут выборы в Законодательное собрание Ульяновской области.

Читайте также:
Главное сегодня
Бюллетени
Бюллетени
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение