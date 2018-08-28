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Вторник стал самым жарким днем в Москве за полвека

17:43
  • вторник
  • 28 августа 2018

Воздух в Москве во вторник прогрелся до +30,7 градуса. По данным синоптиков, последний раз так жарко 28 августа было в 1969 году.

Установившаяся в Москве жара стала рекордной за последние 49 лет. Как пишет РИА Новости со ссылкой на центр погоды "Фобос", воздух в столице прогрелся до +30,7 градуса.

Последний раз так сильно воздух прогревался 28 августа 1969 года. Тогда столбики термометров поднялись до 31,2 градуса.

Высокая температура была зафиксирована также в Подмосковье. В Серебряных прудах воздух прогрелся до +31, в Зарайске — до 30,7 градуса.

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