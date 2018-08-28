В США сообщили о совместной работе с Россией по ситуации в Идлибе

Госдеп США работает совместно с Россией, чтобы не допустить применения химоружия в сирийском Идлибе. Об этом сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Ранее стало известно, что Совет безопасности ООН по запросу Москвы проведет консультации из-за ситуации в регионе вечером 28 августа.

Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис сообщил, что США работают совместно с Россией над ситуацией с возможным применением химического оружия в сирийском Идлибе. Его слова приводит ТАСС.

"Я уверяю вас, Госдепартамент поддерживает активную связь с Россией с целью заручиться их поддержкой для предотвращения этого", - подчеркнул Мэттис, добавив, что переговоры продолжаются.

Ранее стало известно, что Совет безопасности ООН по запросу Москвы проведет консультации из-за ситуации в сирийском Идлибе вечером 28 августа. Накануне в Министерстве обороны России сообщили, что в регионе готовится провокация с применением химического оружия, которая станет поводом для Штатов нанести ракетный удар по САР. В Пентагоне эти заявления отвергли, назвав "пропагандой".