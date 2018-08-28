Путин о пенсионной реформе: "Решения должны быть справедливыми"

Владимир Путин в среду, 28 августа, подробно выскажется о пенсионной реформе. В полдень президент напрямую обратится к россиянам. Канал "ТВ Центр" покажет телеобращение в прямом эфире. В преддверии этого Путин заявил, что изменения в пенсионной системе должны быть всесторонне просчитаны.

Изменения в пенсионном законодательстве, предложенные правительством, необходимы, но они должны учитывать интересы граждан. Владимир Путин заявил об этом на совещании с руководителями ряда экономических ведомств в Омске, передает "ТВ Центр".

"Правительство России выступило с инициативой проведения реформы в сфере пенсионного обеспечения, внесло в Государственную Думу соответствующий законопроект, который принят парламентом в первом чтении. Безусловно, всё это вызвало достаточно острые дискуссии в обществе. Понятно: для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста - а это предусмотрено в предлагаемой правительством реформе - эта тема крайне важна и чувствительна. И вряд ли может кому-то понравиться. Так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода. Именно всегда и именно везде.

В то же время, мы обязаны учитывать реальную ситуацию в экономике и на рынке труда. Должны понимать, что ждёт страну через 10, 20 и даже через 30 лет. Мы договорились, что коллеги в правительстве в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению проведут консультации с политическими партиями, профсоюзами, общественными организациями, регионами, да и с экспертным сообществом дополнительно.

Со своей стороны, разумеется, постоянно и внимательно слежу за ходом дискуссий. У меня сложилось своё мнение по этому кругу вопросов, я об этом чуть позже скажу. А сейчас обозначу некоторые, на мой взгляд, принципиальные подходы.

Понимаю, что правительство при подготовке законопроекта руководствовалось жёсткими экономическими, финансовыми, демографическими расчётами. Так и должно быть, это важно, это необходимо. Но прошу при этом не забывать, что все наши решения будут касаться судеб миллионов людей и должны быть справедливыми. Учитывать интересы граждан. Здесь нельзя действовать механически, формально. И только взвешенно и только осторожно. Иметь в виду, считаться с самыми разными жизненными ситуациями, с которыми люди сталкиваются. Именно такое человеческое измерение должно присутствовать и в предлагаемых нормах законопроекта.

Разумеется, что при этом все решения, связанные с обеспечением интересов граждан, прежде всего старших возрастов, их трудовых прав, медицинской помощи и социальной защиты, должны приниматься с опережением.

Мы не можем руководствоваться известным принципом "короля-солнца" Людовика XIV*, который как-то сказал: "После меня — хоть потоп!" Мы не можем так поступать, если ответственно относиться к стране.

Хотел бы повторить: если преобразования необходимы, то именно для того, чтобы пенсионная система России не только соответствовала реалиям сегодняшнего дня, не просто была финансово устойчива на десятилетия вперёд, но и самое главное, я это хочу подчеркнуть: самое главное, чтобы эти изменения обеспечивали достойное качество жизни, защищали интересы нынешних и будущих поколений наших граждан. И потому все наши шаги должны быть системными и всесторонне просчитанными", - сказал Владимир Путин.

* — президент оговорился. Эта фраза, по данным историков, принадлежит Людовику XV.