Путин уволил 15 генералов

Владимир Путин во вторник освободил от занимаемых должностей 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН, СКР и ряд других сотрудников ведомств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В частности, своей должности лишился замглавы МЧС Владлен Аксенов.

Владимир Путин во вторник произвел кадровые перестановки в силовых и правоохранительных органах. От занимаемых должностей освобождены 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН, СКР. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, уволен заместитель главы МЧС Владлен Аксенов. Он проработал в этой должности около полутора лет. Кроме тог, уволены начальник управления МЧС по Томской области Михаил Бегун, замначальника МВД по Саратовской области Андрей Бойко, начальник ФСИН по Коми Игорь Ванеев, начальник УМВД по Ульяновской области Юрий Варченко, а также начальник Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России генерал-лейтенант Сергей Ляшенко.

Полный список уволенных силовиков доступен по ссылке.