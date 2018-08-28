Экс-главу "Трансаэро" обвинили в хищении более 1,3 млрд рублей

Бывший генеральный директор "Трансаэро" Александр Бурдин обвиняется в хищении 1,3 миллиарда рублей и невыплате зарплат сотрудникам на 400 миллионов рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете. Ранее суд заочно арестовал Бурдина, он объявлен в международный розыск.

В Следственном комитете рассказали подробности уголовного дела против бывшего гендиректора "Трансаэро" Александра Бурдина.

"В рамках расследования уголовного дела установлено, что в период с 4 марта по октябрь 2016 года невыплата установленных законом выплат 6804 работникам авиакомпании составила не менее 400 миллионов рублей", - говорится в сообщении на сайте СК. При этом отмечается, что у Бурдина были деньги на выплату зарплат.

Экс-глава "Трансаэро" также обвиняется в том, что он злоупотреблял своими полномочиями. Совершив ряд сделок, он похитил имущество компании путем растраты, причинив ущерб на 1,3 миллиарда рублей.

Ранее во вторник Мещанский суд Москвы заочно арестовал Бурдина. Он объявлен в международный розыск.

"Трансаэро" официально признали банкротом в сентябре 2017 года. Авиакомпания не могла погасить долг в размере 250 миллиардов рублей по обязательствам перед лизинговыми компаниями, аэропортами и топливно-заправочными компаниями.