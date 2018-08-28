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Медведев назначил двух заместителей министра просвещения

19:12
  • вторник
  • 28 августа 2018

Дмитрий Медведев назначил Ирину Потехину и Татьяну Синюгину заместителями министра просвещения России. Минобрнауки было разделено на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования в мае 2018 года. Первое ведомство возглавила Ольга Васильева, второе - Михаил Котюков.

Заместителями министра просвещения России назначены Ирина Потехина и Татьяна Синюгина. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев, передает "Коммерсант".

Потехина и Синюгина прежде занимали посты заместителей министра образования и науки России, до этого первая была помощником полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе, а вторая - министром образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

В мае 2018 года Минобрнауки было разделено на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Минпросвещения руководит экс-глава Минобрнауки Ольга Васильева, ведомство курирует общую образовательную деятельность, а именно школы и учреждения среднего специального образования. 

Министерство науки и высшего образования возглавил бывший руководитель Федерального агентства по научным организациям Михаил Котюков. Ведомство занимается работой научных учреждений и развитием науки в стране в целом.

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