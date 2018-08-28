Медведев впервые после травмы появился на публике

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Главной темой встречи стала готовность образовательных учреждений региона к началу нового учебного года. Во вторник Медведев впервые появился на публике после травмы.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел рабочую встречу в "Горках" с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным, передает РИА Новости.

"Мы с вами нередко встречаемся, но есть поводы такие, которые носят особый характер для нашей страны. В данном случае я имею в виду подготовку к новому учебному году, ввод новых учебных заведений, как школьных, так и дошкольных. Как обстоят дела в Нижегородской области?" - поинтересовался Медведев.

"Если говорить о решаемых проблемах, о том, чем мы занимаемся, это, во-первых, сокращение числа обучающихся во вторую смену, потому что пока такая доля учащихся есть, хоть она и ниже в среднем по стране. В этом году мы вводим четыре новых школы. До 2020 года мы планируем ввести 13", - ответил Никитин.

Врио губернатора Нижегородской области также рассказал премьеру, что в регионе удалось решить проблему с очередями в детские сады. За последние годы в Нижегородской области ввели почти 14,5 тысяч дополнительных мест. Утверждено строительство еще 27 дошкольных учреждений, которые смогут принять более трех с половиной тысяч детей. На встрече затронули и проблему капитального ремонта учебных заведений.

Это первое публичное мероприятие с участием премьер-министра с тех пор, как он получил травму во время спортивной тренировки.

Ранее некоторые мероприятия в рабочем графике Медведева были отменены. "Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия", - пояснили на прошлой неделе в пресс-службе кабмина.

Последний раз премьер появлялся на публике 14 августа на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.