Более 100 тыс. москвичей планируют голосовать на выборах мэра по месту пребывания

Более 100 тысяч человек подали заявления о голосовании на выборах мэра Москвы по месту пребывания. При этом половина из них 9 сентября намерена прийти на загородные участки. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. За пределами столицы будут расположены 209 пунктов голосования - в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях. За пост главы города поборются пять кандидатов. Сейчас они проводят встречи с избирателями.

Агитационная кампания в самом разгаре. Волонтеры штаба Сергея Собянина продолжают собирать на улицах наказы горожан, несмотря на то, что пожеланий уже набралось более 70 тысяч, передает "ТВ Центр".

В штабе Сергея Собянина рассказали, с чем чаще всего обращаются москвичи. Горожане просят внести их дома в программу реновации, поднимают темы транспорта, благоустройства дворов и экологии. Стратегия кандидата, нацеленная на решение проблем конкретных людей, оказалась востребованной. На основе персональных запросов москвичей Сергей Собянин формирует 146 программ развития для каждого района города.

"Именно в рамках этой концепции он реализует свое представление о такой категории как равенство. Равенство по Собянину - это равный доступ москвичей ко всем типам активов, прежде всего, социальной инфраструктуры. Это доступ к учреждениям здравоохранения, образования, транспорта, отдыха, качественной дорожной инфраструктуре", - сообщил руководитель избирательного штаба Сергея Собянина Константин Ремчуков.

Кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев вместе с лидером партии посетил Центральный рынок на Рождественском бульваре. Политики прошлись по рядам, попробовали на вкус предлагаемую продукцию. По мнению претендента на должность мэра Москвы, власти должны поддерживать даже мелкую торговлю с рук.

"Должны быть торговые ряды, где дачники могут продать что-то, что вырастили своими руками. Чтобы фермеры смогли приехать из Подмосковья, из Центрального федерального округа. Реализовать свою продукцию. Если есть жесткие требования, повторяю, мы должны из бюджета московского покупать кассовые аппараты, торговое оборудование, весы, то есть поддерживать малого предпринимателя", - сказал кандидат на должность мэра Москвы Михаил Дегтярев.

Кандидат Илья Свиридов посетил Центр патологии речи и нейрореабилитации. Как отметил выдвиженец от партии "Справедливая Россия", учреждение является уникальным, однако некоторые рекомендации Минздрава, по его мнению, "приносят больше вреда, чем пользы".

"Я беру под свою опеку этот Центр нейрореабилитации и патологии речи. Есть, действительно, проблемы. Много хорошего. Но есть и над чем работать. Я надеюсь, что вместе мы сможем добиться того, чтобы этот уникальный центр получил достойное и регламентное регулирование и, главное, финансовое обеспечение", - заявил кандидат на должность мэра Москвы Илья Свиридов.

Кандидат от КПРФ Вадим Кумин на встрече с партийным активом рассказал о предварительных итогах работы избирательного штаба и представил свою предвыборную программу. Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов похвалил документ.

"План Кумина", который базируется на программе "10 шагов к достойной жизни", подготовлена лучшими силами страны, опробована на всех народных предприятиях, которая дала блестящий эффект. Одним из основных центральных вопросов программы Кумина является поддержка трудового народа", - оценил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Кандидаты активно представляют свои предвыборные программы и в ходе телевизионных дебатов. Тема сегодняшней дискуссии - развитие столичных районов. О своём видении управления Москвой рассказал кандидат от "Союза горожан".

"В своей предвыборной программе я много уделяю внимание будущему устройству, будущему управлению города. Я предлагаю вернуться от существующего отраслевого управления городом к территориально-отраслевому управлению. Что это даст? Это даст приближение органов власти на места", - уверен кандидат на должность мэра Москвы Михаил Балакин.

Выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования 9 сентября. Отдать свой голос можно будет не только в столице. Для дачников откроют более 200 участков в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях. Зарегистрироваться можно, посетив офис "Мои документы", или удаленно на сайте "Госуслуги".

Александр Огородников. "ТВ Центр".