В Google отвергли обвинения Трампа в сокрытии позитивных новостей о нем

В Google заявили, что их поисковик не используется для продвижения политической повестки дня или какой-либо политической идеологии. Ранее Дональд Трамп обвинил компанию в том, что результаты выдачи "отражают только точку зрения и освещение событий фейковыми СМИ".

Представители компании Google назвали беспочвенными обвинения президента Соединенных Штатов в адрес поисковой системы в том, что ее пользователи получают результаты запросов определенной политической окраски. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на The Hill.

"Поисковик не используется для продвижения политической повестки дня, и мы не подтасовываем результаты под какую-либо политическую идеологию", - подчеркнули в компании.

Ранее Трамп обвинил Google в том, что компания через свой поисковик "отражает только точку зрения и освещение событий фейковыми СМИ". Он подчеркнул, что Google фальсифицирует результаты выдачи, чтобы навредить репутации самого главы Белого дома и его администрации.