Путин назначил нового главу МВД Крыма

Генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров назначен главой МВД по Крыму. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового министра внутренних дел по Крыму. Им стал генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров.

"Назначить генерал-лейтенанта полиции Торубарова Олега Ивановича министром внутренних дел по Республике Крым, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе президента. Документ опубликован на портале правовой информации. Последнее место работы Торубарова - начальник МВД по Алтайскому краю.

В начале июня президент освободил от должности руководителя крымского управления МВД Сергея Абисова.

Ранее во вторник Путин уволил 15 генералов МВД, СК, МЧС и ФСИН, а также двух региональных прокуроров.