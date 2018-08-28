В НАТО отметили наращивание российских морских сил в Восточном Средиземноморье

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что Россия направила значительные военно-морские силы в Восточное Средиземноморье. Она также призвала стороны в регионе к "сдержанности".

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила о наращивании российских военно-морских сил в Восточном Средиземноморье. Ее слова приводит ТАСС.

"Россия направила значительные военно-морские силы в Восточное Средиземноморье. Важно, чтобы все стороны в регионе соблюдали сдержанность", - написала Лунгеску у себя в Twitter.

Ранее представитель пресс-службы Североатлантического альянса Дилан Уайт заявил, что НАТО проследит за учениями "Восток-2018" в России. В НАТО при этом считают, что учения демонстрируют сфокусированность Москвы на подготовке сил к масштабному конфликту.

25 августа стало известно, что ​российские фрегаты Черноморского флота "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" войдут в состав российской эскадры в Средиземном море.

22 августа Лунгеску заявила, что действия альянса, развернувшего на востоке Европы около четырех тысяч человек, носят оборонительный характер. Так она отреагировала на слова президента России Владимира Путина о том, что Москва вынуждена реагировать на продвижение инфраструктуры НАТО и появление элементов системы ПРО США вблизи своих границ.