Площадь пожара в Ростове-на-Дону выросла до 7,5 га

Площадь пожара в районе Кумжинской рощи в Ростове-на-Дону выросла до 7,5 гектара, сообщили в МЧС. Погибших и пострадавших нет.

В Ростове-на-Дону ликвидируют природный пожар площадью 7,5 гектара. На западной окраине города полыхает сухая трава, передает "ТВ Центр". В опасной близости находятся жилые многоэтажки, а также садовые участки. Информации о пострадавших нет. Некоторые дома временно обесточены. В тушении задействованы 19 единиц техники и 82 человека личного состава. Угроза возникновения новых пожаров сохраняется на большей части территории области. Причиной тому послужила жаркая засушливая погода.