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Площадь пожара в Ростове-на-Дону выросла до 7,5 га

22:21
  • вторник
  • 28 августа 2018

Площадь пожара в районе Кумжинской рощи в Ростове-на-Дону выросла до 7,5 гектара, сообщили в МЧС. Погибших и пострадавших нет.

В Ростове-на-Дону ликвидируют природный пожар площадью 7,5 гектара. На западной окраине города полыхает сухая трава, передает "ТВ Центр".

В опасной близости находятся жилые многоэтажки, а также садовые участки. Информации о пострадавших нет. Некоторые дома временно обесточены.

В тушении задействованы 19 единиц техники и 82 человека личного состава. Угроза возникновения новых пожаров сохраняется на большей части территории области. Причиной тому послужила жаркая засушливая погода.

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