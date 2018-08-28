Более 1,5 тыс. российских туристов застряли в Болгарии

Более 1,5 тысячи туристов из России с приобретенными у туроператора "Турово" авиабилетами не могут воспользоваться авиаперевозкой и на данный момент остаются в Болгарии. В Ростуризме сообщили, что пока удалось решить вопрос с возвращением организованных детских туристических групп.

Более полутора тысяч российских туристов застряли в Болгарии и не могут вернуться на родину. У всех на руках - билеты на рейсы авиакомпании Bulgaria Air, передает "ТВ Центр".

Большинство вылетов было запланировано на конец августа - начало сентября. Россияне приобрели путёвки у компании "Турово", которая задолжала болгарскому партнёру "Ной Трэвел". Контракт между двумя операторами был разорван, а оплаченные нашими соотечественниками билеты снова поступили в продажу.

Ростуризму уже удалось решить вопрос с возвращением домой более ста детей из организованных групп. Ещё 24 ребёнка прилетят в Россию 31 августа.