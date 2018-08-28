Facebook полностью перейдет на возобновляемую энергию к концу 2020 года

В Facebook намерены к концу 2020 года полностью перейти на возобновляемые источники энергии. Также в компании заявляют о планах сократить выбросы своими предприятиями вредных газов на 75%.

В компании Facebook сообщили о цели к концу 2020 года полностью перейти на возобновляемые источники энергии и сократить выбросы своими предприятиями вредных газов на 75 процентов. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в 2015 году Facebook обещала к 2018 году перевести свои предприятия на возобновляемые источники энергии на 50 процентов. О выполнении этой задачи в Facebook объявили в 2017 году.

Ранее сообщалось, что в соцсети Facebook появилась система, определяющая уровень благонадежности пользователя по шкале от нуля до одного. Нововведение готовили с прошлого года, оно призвано помочь компании в борьбе с фейковыми новостями.

В конце июня стало известно, что Facebook закрывает проект разработки беспилотника Aquila. Предполагалось, что он будет совершать долгие полеты на большой высоте, работая на солнечных батареях и раздавая интернет-сигнал. В компании отметили, что подобными технологиями начали заниматься ведущие представители аэродинамической отрасли, так что необходимость в Aquila отпала.