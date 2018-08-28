Глава Минприроды заявил о реорганизации Росгидромета

Как сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, Росгидромет будет в скором времени реорганизован. По словам министра, у ведомства "есть очень хорошая коммерческая составляющая". При этом планов по реорганизации Росприроднадзора в настоящее время нет.

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил о готовящейся реорганизации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Его слова приводит ТАСС.

"Росгидромет будет в дальнейшем реорганизован, у него есть очень хорошая коммерческая составляющая, которая должна непосредственно участвовать в формировании денежных средств, и на эту программу Росгидромет должен обновлять свои источники наблюдения в будущем", - рассказал Кобылкин.

Он при этом добавил, что планов по реорганизации Росприроднадзора в настоящее время нет - ведомство продолжит наблюдать за выполнением к 2024 году национального проекта "Экология".

Ранее Кобылкин сообщил, что Минприроды разрабатывает специальную технологию, благодаря которой на всей территории России планируют использовать свалочный газ для производства энергии. К 2024 году в стране ликвидируют 191 полигон отходов и создадут 200 объектов по сортировке, обработке и утилизации мусора.