Армения ввела временный запрет на ввоз мясной продукции из России

Армения ввела временные ограничения на импорт свинины и продуктов с ее содержанием, а также живой птицы и продуктов из нее и яиц из России. Решение было принято на основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных.

Армения с 28 августа вводит временные ограничения на импорт свинины из нескольких регионов России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Государственной службы безопасности пищевых продуктов Армении.

"С 28 августа временно прекращен импорт свинины и продуктов с ее содержанием, а также живой птицы, продуктов из нее и яиц из России", - сказано в сообщении.

Отмечается, что решение было принято на основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных. Кроме того, эксперты приняли во внимание решение Россельхознадзора о зонировании территорий в связи с эпизоотической обстановкой.

Ранее Россия возобновила поставки картошки из Египта. В марте 2018 года Россельхознадзор ввел временные ограничения из-за обнаружения в продукции бактерии, которая является возбудителем бурой гнили.

16 июля Евросоюз ввел временные ограничения на поставки мяса птицы и мясной продукции из России. В Россельхознадзоре отметили, что подобные меры связаны с возникновением на территории ряда областей страны очагов высокопатогенного гриппа птиц.