ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны: "Белые каски" доставили химвещества боевикам в Сирии

08:32
  • среда
  • 29 августа 2018

Террористы запрещённой в нашей стране группировки "Ахрар аш-Шам" получили химикаты, предназначенные для инсценировки атаки в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. По данным наших военных, груз с отравляющими веществами был доставлен на двух крупнотоннажных машинах в сопровождении активистов "Белых касок".

Автобусы отправляются буквально каждые пять минут. Машины заполняются людьми одна за другой. Вопреки некоторым западным СМИ, сообщавшим, что коридор для беженцев Абу-эд-Духур в провинции Идлиб организован лишь формально и в дни его работы из опасной зоны выходит всего несколько человек. Очевидно, счёт идёт на тысячи, передает "ТВ Центр".
Глава Пентагона назвал три условия вывода войск США из Сирии

Боевики отпускают женщин, детей и стариков. До их позиций от остановки общественного транспорта всего 200 метров. "Я живу в Идлибе, но хочу уехать отсюда. Два года наш район под контролем боевиков. Они издеваются, требуют выкуп. Молодых мужчин вербуют в свои ряды. Я уже старый, меня отпустили вместе с женщинами", - рассказал Мухаммад аль-Ахва.

Мирный коридор - это пять пунктов проверки тех, кто покидает опасную зону. В начале пути люди должны сдать багаж. Грузовики, микроавтобусы, прицепы и повозки. Среди мешков с одеждой иногда саперы находят предметы далеко не первой необходимости.

"Действительно, иногда в машинах и повозках люди пытаются провести холодное или даже огнестрельное оружие. Мы понимаем, что это для самозащиты, но все равно изымаем. Таков порядок", - отметил сапер сирийских правительственных войск.

Проверенный автомобильный и иногда гужевой транспорт начинает движение по маршруту. Людям разрешено взять с собой все, что угодно. Беженцы стараются собрать все свои пожитки. Колонна отправляется на мирную территорию.

На конечную остановку тем временем прибывают и автобусы. Пассажирам необходимо пройти всего сотню метров. Специалисты филиала российского Центра по приему и размещению беженцев вместе с сирийскими властями организовали для выходящих по коридору мирных жителей настоящий паспортный стол. Здесь можно восстановить документы. Также каждого проверяют по различным базам данных сирийские службы. После обязательных, процедуры по желанию. Можно посетить медкабинет.

Уже вне коридора - горячая пища. Работает полевая кухня. А чуть дальше тех, кто преодолел эти несколько километров, на мирной территории встречают родные. Долгие годы плена для этих людей закончились.

Павел Прокопенко, Александр Козликин, "ТВ Центр", провинция Идлиб, Сирия.

Новости по теме
"Белые каски" из Сирии
"Белые каски" из Сирии
Мирный коридор в Сирии
Мирный коридор в Сирии
Василий Небензя
Василий Небензя
Мирный коридор в Сирии
Мирный коридор в Сирии
Мирный коридор в Сирии
Мирный коридор в Сирии
Мирный коридор в Сирии
Мирный коридор в Сирии
Мирный коридор в Сирии
Мирный коридор в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение