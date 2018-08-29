Минобороны: "Белые каски" доставили химвещества боевикам в Сирии

Террористы запрещённой в нашей стране группировки "Ахрар аш-Шам" получили химикаты, предназначенные для инсценировки атаки в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. По данным наших военных, груз с отравляющими веществами был доставлен на двух крупнотоннажных машинах в сопровождении активистов "Белых касок".

Автобусы отправляются буквально каждые пять минут. Машины заполняются людьми одна за другой. Вопреки некоторым западным СМИ, сообщавшим, что коридор для беженцев Абу-эд-Духур в провинции Идлиб организован лишь формально и в дни его работы из опасной зоны выходит всего несколько человек. Очевидно, счёт идёт на тысячи, передает "ТВ Центр".

Боевики отпускают женщин, детей и стариков. До их позиций от остановки общественного транспорта всего 200 метров. "Я живу в Идлибе, но хочу уехать отсюда. Два года наш район под контролем боевиков. Они издеваются, требуют выкуп. Молодых мужчин вербуют в свои ряды. Я уже старый, меня отпустили вместе с женщинами", - рассказал Мухаммад аль-Ахва.

Мирный коридор - это пять пунктов проверки тех, кто покидает опасную зону. В начале пути люди должны сдать багаж. Грузовики, микроавтобусы, прицепы и повозки. Среди мешков с одеждой иногда саперы находят предметы далеко не первой необходимости.

"Действительно, иногда в машинах и повозках люди пытаются провести холодное или даже огнестрельное оружие. Мы понимаем, что это для самозащиты, но все равно изымаем. Таков порядок", - отметил сапер сирийских правительственных войск.

Проверенный автомобильный и иногда гужевой транспорт начинает движение по маршруту. Людям разрешено взять с собой все, что угодно. Беженцы стараются собрать все свои пожитки. Колонна отправляется на мирную территорию.

На конечную остановку тем временем прибывают и автобусы. Пассажирам необходимо пройти всего сотню метров. Специалисты филиала российского Центра по приему и размещению беженцев вместе с сирийскими властями организовали для выходящих по коридору мирных жителей настоящий паспортный стол. Здесь можно восстановить документы. Также каждого проверяют по различным базам данных сирийские службы. После обязательных, процедуры по желанию. Можно посетить медкабинет.

Уже вне коридора - горячая пища. Работает полевая кухня. А чуть дальше тех, кто преодолел эти несколько километров, на мирной территории встречают родные. Долгие годы плена для этих людей закончились.

Павел Прокопенко, Александр Козликин, "ТВ Центр", провинция Идлиб, Сирия.