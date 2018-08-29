Топорнин рассказал о готовности ЕС сопртивляться давлению США

Готова ли Европа, сопротивляясь давлению США, пойти на сближение с Россией? В каких ещё направлениях мы можем наладить партнёрство? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Николай Топорнин.

Новые антироссийские санкции - такой же инструмент борьбы США за свои экономические интересы, как и пошлины на импорт из стран Евросоюза. Это мнение высказал доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. В программе "События. 25-й час" он ответил на вопросы Алексея Фролова.

"Происходит явное поправение всей политической системы Германии. И это связано в первую очередь с антимиграционным кризисом", - отметил Топорнин.

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