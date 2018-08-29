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Чехия отказалась принимать новых мигрантов из-за украинцев

08:25
  • среда
  • 29 августа 2018

Власти Чехии отказались принимать беженцев из ближневосточных и африканских стран, так как в страну приезжает много украинских мигрантов. В ближайшие полгода переехать за границу планируют около 7% граждан Украины.

Чехия не будет принимать беженцев из африканских и ближневосточных стран, так как принимает мигрантов с Украины, передает "Газета.Ru".

"Чехия не примет больше ни одного беженца из тех, кто переправляется в Евросоюз через Средиземное море, поскольку принимает людей с Украины", - сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

По данным социологов, около 7% украинцев хотят уехать за границу в ближайшие полгода. Чаще всего они мигрируют в Польшу, Германию и Чехию. Ожидается, что в рамках соглашения между Прагой и Киевом будут трудоустроены около 20 тысяч украинцев сроком на два года.

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