Глава Роскомнадзора отправил руководство Telegram к ФСБ

Представители Роскомнадзора не будут встречаться с руководством Telegram, заявил глава службы Александр Жаров. По его словам, все вопросы Telegram следует решать с ФСБ.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что представители службы не будут встречаться с руководством Telegram в связи с новой политикой конфиденциальности мессенджера. Об этом пишет газета "Известия".

По его словам, решение Таганского суда о блокировке Telegram основывалось на требованиях ФСБ. Это означает, что именно с представителями Федеральной службы безопасности мессенджер должен решить все вопросы, предшествующие прекращению блокировки.

Накануне, 28 августа, стало известно, что мессенджер Telegram изменил политику конфиденциальности. Теперь спецслужбам могут быть переданы ip-адрес и номер телефона подозреваемого в терроризме по запросу суда. Однако речи о передаче ключей шифрования переписки не идет.

Позднее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер не будет отвечать на обращения российских спецслужб. По его словам, новая политика конфиденциальности не касается России. Кроме того, она вряд ли приведет к разблокировке мессенджера, предположил он.

6 апреля 2018 года Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram в связи с тем, что мессенджер не предоставил ФСБ ключи для дешифровки сообщений. 13 апреля Таганский суд удовлетворил требование ведомства и вынес решение о блокировке ресурса на территории России. По решению суда Роскомнадзор начал блокировать мессенджер с 16 апреля.