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В России трудовые договоры начнут заключать в электронной форме

08:46
  • среда
  • 29 августа 2018

Пенсионный фонд России планирует использовать технологию блокчейн для отслеживания информации о трудовых договорах между работодателями и сотрудниками. Так, в Фонде хотят уменьшить свои расходы на хранение и обслуживание большого объема данных.

Трудовые договоры в России начнут заключаться в электронной форме. Об этом пишет газета "Известия".

Соглашения будут оформляться путем заключения смарт-контрактов, подписанных с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Оформить ее можно будет в МФЦ или любом другом удостоверяющем центре.

Данное нововведение затронет трудовые книжки, которые также станут оформляться в цифровом виде.

В настоящее время Пенсионный фонд России (ПФР) собирает данные о налоговых отчислениях и страховых взносах работодателей на своих серверах. Затем эта информация будет храниться с помощью распределенных баз данных.

Электронный формат позволит зафиксировать все аспекты трудовых соглашений. Исключением станут внесение изменений задним числом и прочие нарушения трудового кодекса.

Переход на технологию блокчейна позволит сэкономить расходы ПФР на хранение и обслуживание большого количества данных.

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