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Жара в Москве в среду может побить 15-летний рекорд

08:59
  • среда
  • 29 августа 2018

Температура воздуха в Москве в среду может стать рекордной за последние 15 лет. По данным синоптиков, за последние полтора десятка лет 29 августа воздух максимально прогревался до 26,6 градуса.

Температура воздуха 29 августа в Москве будет рекордной за последние 15 лет. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос". 

"За последние 15 лет максимальные значения для 29 августа были всего 26,6 градуса. Сегодня в любом случае будет побит температурный рекорд, но именно для 29 августа", - отметили синоптики.

Ожидается, что воздух в столице в среду прогреется до 28-30 градусов - на 9-10 градусов выше климатической нормы. 

Накануне в Москве был побит полувековой температурный рекорд для 28 августа. Во вторник воздух в столице прогрелся до 29,6 градуса. Жарче в этот день было только в 1969 году, когда в Москве зафиксировали температуру 31,2 градуса.

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