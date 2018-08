Рой пчел атаковал палатку с хот-догами на Таймс-сквер

Около 20 тысяч пчел атаковали палатку с хот-догами в центре Нью-Йорка, сообщает The Guardian.

Authorities cordon off section of Times Square to respond to a massive group of bees that are swarming a hot dog stand. Watch live: https://t.co/qd86Ic9lOV pic.twitter.com/R0GJXBle4W

Стражи порядка были вынуждены перекрыть Таймс-сквер, чтобы обезопасить прохожих от нападения пчел. Полицейский, одетый в защитный костюм, собрал насекомых с зонтика тележки при помощи специального вакуумного пылесоса. В результате инцидента никто не пострадал.

Специалисты считают, что пчелы покинули старый улей из-за жаркой погоды. Теперь их переместят в другое место.

"Сегодня очень жаркий день, поэтому наши жужжащие друзья решили сделать остановку у ларька с хот-догами, чтобы освежиться и отдохнуть перед переездом в новый дом", - сообщили в полиции.

Please Bee advised, @NYPDTimesSquare is safe again from our buzzing comrades. It’s a hot and humid day and our buzzing friends just stopped by the hotdog vendor for a refreshing drink and to take a quick break before moving on to a new home.